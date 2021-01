Manila Nazzaro: "Non volevo accettare di aver perso il bambino"

Manila Nazzaro in esclusiva a "Verissimo" racconta per la prima volta il dramma del suo aborto spontaneo: “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva. Inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica".