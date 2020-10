Manila Nazzaro compie 43 anni e dal suo compagno Lorenzo Amoruso ha ricevuto il regalo che più desiderava: il tanto atteso anello di fidanzamento. La ex Miss Italia lo ha annunciato sui social con una foto di coppia in cui sfoggia il brillocco al dito, poi nelle storie la conferma durante i festeggiamenti: "Se Dio vuole ci sposeremo", dice l'ex calciatore in un video.

Per Manila Nazzaro compleanno con proposta di nozze: sposerà Lorenzo Amoruso Instagram 1 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 10 di 18 11 di 18 12 di 18 13 di 18 14 di 18 15 di 18 16 di 18 17 di 18 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Dediche e tramonti: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso continuano a far sognare i fan

Durante la loro partecipazione a "Temptation Island", Manila aveva più volte espresso il desiderio di fare nuovamente il grande passo, dopo un primo matrimonio naufragato. "Con Lorenzo ho di nuovo voglia di dire sì" aveva confessato la conduttrice, svelando anche il desiderio di maternità. Ora il suo sogno sta per realizzarsi, e lei è al settimo cielo. Intervistata da il Giornale ha raccontato il modo in cui Amoruso le fa fatto la proposta: "Mentre stiravo lui si è avvicinato e mi ha infilato l’anello al dito".

LEGGI ANCHE >Dopo "Temptation Island" Manila Nazzaro sogna in grande: "Il matrimonio e un figlio con Lorenzo"

Con i follower ha voluto condividere il momento e la grande emozione, mostrando con orgoglio il gioiello all'anulare sinistro durante la cena con Lorenzo per celebrare il compleanno. Con loro anche una coppia di amici di lunga data: La Nazzaro non è l'unica reginetta della festa: anche l'amica compie gli anni lo stesso giorno e da molti anni passano la serata insieme. Bellissime ed elegantissime in nero, una bionda e l'altra mora, spengono le candeline in contemporanea. Ma Manila sta già pensando a ben altri festeggiamenti...

Potrebbe interessarti anche: