Dediche e tramonti: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso continuano a far sognare i fan

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati la coppia più apprezzata di "Temptation Island", per il loro savoir fair e per la compostezza con cui hanno affrontato i litigi. La coppia è uscita più innamorata che mai dal programma e si sta godendo un'estate all'insegna dell'amore, tra suggestivi tramonti in riva al mare e dolci hashtag che fanno sognare i follower.

Terminate le riprese del suo programma estivo, Manila si è buttata tra le braccia del suo Lorenzo e non l'ha più mollato. I due via Instagram hanno infatti condiviso dolci cartoline social, avvinghiati l'uno all'altra sulle spiagge pugliesi. Poi sono partiti alla volta della Sardegna per continuare le loro ultime vacanze da fidanzati. Tramonti, dediche d'amore e tanta voglia di stare insieme per i due piccioncini, che non riescono a staccarsi gli occhi di dosso.

Dopo "Temptation Island" Manila e Lorenzo sono inseparabili Instagram 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Grandi progetti all'orizzonte - Manila e Lorenzo non vedono l'ora di ufficializzare la relazione con un bel matrimonio. "Abbiamo voglia di famiglia. Le nozze sono una priorità e sogno un figlio tutto nostro", avevano confessato a "Chi". Se Manila non nasconde la voglia di diventare mamma per la terza volta, diverso il punto di vista dell'ex calciatore che ha qualche dubbio sulla possibilità di diventare padre ad un'età così matura.

Ti potrebbe interessare: