Dopo "Temptation Island" Manila Nazzaro sogna in grande: "Il matrimonio e un figlio con Lorenzo"

La coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è stata una delle più apprezzate dai telespettatori di "Temptation Island". I due hanno confessato che il reality li ha resi ancora più forti e stanno cercando casa insieme a Roma. La convivenza, però, non è l'unico progetto in cantiere. "Abbiamo voglia di famiglia. Le nozze sono una priorità e sogno un figlio tutto nostro", confessa l'ex Miss Italia a "Chi".

"Sogno un figlio tutto nostro" - Durante il programma la Nazzaro si era lamentata per il mancato arrivo dell'anello, ma ora il matrimonio sembra essere dietro l'angolo: "E' una priorità. Dopo il fallimento del primo matrimonio avevo smesso di crederci, ma con Lorenzo ho di nuovo voglia di dire sì e sogno un figlio tutto nostro". Dal canto suo l'ex calciatore è pronto per le nozze, ma non per la paternità: "Io la sposerei subito, ma sul figlio freno. Vedremo... sono un po' vecchietto".

"Ha vinto l'amore e la normalità" - Un amore fortissimo il loro, che ha subito conquistato il pubblico: "Credo che nella nostra storia abbiano vinto verità e amore. E poi la normalità, che forse oggi in troppi hanno perso. Abbiamo smentito lo stereotipo calciatore-showgirl e tutti i pregiudizi che si porta dietro. Abbiamo mostrato problemi reali e qualcuno ci chiede anche consigli per far funzionare meglio la coppia".

"Abbiamo avuto le risposte che cercavamo" - Nel periodo che hanno passato separati si sono concentrati su loro stessi e sui problemi della loro relazione, senza concedersi distrazioni. "Avevo paura che trascinarlo a Temptation Island potesse essere un errore, ma non ho mai avuto dubbi sull'amore. Nessuno può sostituire Lorenzo", ammette Manila. "Alcune parole di Manila mi hanno fatto tremare, ma alla fine lo sforzo di capirla mi ha arricchito. Avevamo bisogno di risposte concrete e le abbiamo avute", sottolinea soddisfatto Lorenzo. Ora non ci resta che aspettare la data delle nozze...

