Filippo Bisciglia passa il testimone di "Temptation Island" alla Marcuzzi: "Sarà bravissima, è molto dolce"

"Il successo del programma? Merito del team" - Da ben sette anni Filippo è alla guida di "Temptation Island" e anno dopo anno aumenta il pubblico del docu-reality, che quest'anno ha segnato gli ascolti più alti di sempre. "Temptation è il primo programma che, da quando è iniziato, continua a crescere nei dati d’ascolto. La forza di tutto questo è e sarà sempre il team che lavora dietro questa trasmissione, in primis Maria. Cerchiamo di rinnovarci in ogni piccola cosa, forse qualcuno non se ne è accorto ma anche il montaggio ha subito qualche modifica rispetto al passato: ora è più dinamico, intrecciamo le storie di continuo", ha dichiarato Bisciglia.

"Il momento più difficile è stato il falò di Ciavy e Valeria" - Per settimane le sei coppie sono state le protagoniste assolute e ognuno si è rivisto, almeno in parte, nelle loro storie. Finita l'edizione, il conduttore ha finalmente potuto condividere alcuni pensieri sui concorrenti. Quelli che hanno dato più filo da torcere sono stati Ciavy e Valeria, che sono usciti separati dal programma: "Il momento più difficile è stato il loro falò. Durante il loro confronto finale è uscito il Filippo di tutti i giorni, che se vede un uomo discutere animatamente con una donna, interviene per placare gli animi. Ciavy era molto deluso, ma se avesse lasciato a Valeria la possibilità di replicare, piuttosto che parlarle sopra, sarebbe stato sicuramente meglio.

"La cosa che ferisce di più sono le parole, non i baci" - Nonostante nei villaggi le coppie vengano tentate da tanti bei ragazzi e ragazze, alla fine quello che le manda in crisi sono le verità nascoste: "Tanti credono che la cosa più importante da considerare siano i tradimenti, ma in sette anni di programma di baci se ne sono visti davvero pochi. Ciò che crea fratture in un rapporto, e che spesso porta alla rottura, è soprattutto quello che solitamente viene taciuto: la verità e i dubbi che non si ha il coraggio di ammettere di fronte al proprio partner!".

L'augurio alla Marcuzzi: "Le voglio bene, è una persona dolcissima" - Da settembre sarà Alessia Marcuzzi a sedersi di fronte al falò e Filippo augura alla collega tutto il meglio. "Le faccio un grandissimo in bocca al lupo. E’ una persona a cui voglio profondamente bene. Ho iniziato a fare televisione con lei, che a quel tempo conduceva la sua prima edizione del Grande Fratello. E’ stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di spettatori e ora conduciamo lo stesso programma: incredibile. Ai falò traspare tutta la sua dolcezza ed è una componente essenziale per questa trasmissione. Sono sicuro che anche quest’anno sarà bravissima nel suo lavoro".

