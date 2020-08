Temptation Island, Carlo contro la "burattinaia" Anna: "Mi ha usato, spero di non incrociarla mai più"

LEGGI ANCHE: Puntata storica di "Temptation Island": ecco cosa vi siete persi

Se alla fine il buon Andrea ha accettato di buon grado quanto fatto dalla sua fidanzata ed è tornato a casa insieme a lei per proseguire nel loro rapporto, Carlo, vedendo da casa l'ultima puntata del reality, non l'ha presa con altrettanta filosofia. "Dopo aver visto le puntata da casa e aver scoperto che era tutta una montatura studiata, non desidero nella mia vita qualcuno che si comporti come lei - ha detto -. Ha avuto un atteggiamento egoista".

Il comportamento di Anna, sia con il suo fidanzato che con le compagne di avventura, ha sollevato più di una critica. Moltissimi sui social l'hanno attaccata per il suo modo di agire strumentalmente manipolando le altre persone. Atteggiamento che ha portato Lorenzo Amoruso, nel corso del falò di confronto con Manila, a definire Anna "La burattinaia". Un soprannome che è subito stato adottato dai fan del programma.

"E' brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona - ha detto Carlo al magazine -. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato".

