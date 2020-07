"Temptation Island" all'appuntamento finale: ultimo falò per le coppie

Giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento con "Temptation Island". Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono di fronte al falò di confronto: quale sarà l'epilogo del loro viaggio? E soprattutto come risponderanno alla domanda cruciale di Filippo: “decidete di uscire insieme o separati?” Il viaggio volge al termine anche per Anna e Andrea e per la coppia Manila Nazzaro-Lorenzo Amoruso.

Per Anna è arrivato il momento della verità - Andrea nelle ultime settimane ha avuto modo di riflettere e prendere consapevolezza dei sé, crescendo molto come persona. Anna, nel villaggio delle fidanzate, si è concentrata invece sulla sua strategia per farlo ingelosire. Ha passato la maggior parte del tempo insieme al single Carlo (ignaro dell'inganno) per suscitare una reazione in Andrea. Sin dai primi giorni, però, il fidanzato era a conoscenza dello stratagemma e non le ha mai dato la soddisfazione di richiedere un falò anticipato. Andrea deciderà di uscire insieme a lei o inizierà una nuova vita senza Anna?

Manila e Lorenzo supereranno lo stallo? - Il percorso di Manila e Lorenzo non è stato particolarmente turbolento, ma il periodo di allontanamento è servito ad entrambi per riflettere sul loro problema di coppia: la distanza. Lei ha messo subito in chiaro di non voler lasciare Roma, dove vive con i suoi due figli, per andare a fare la "mantenuta" a Firenze. Lorenzo, da parte sua, è rimasto ferito da queste parole e pensa che la compagna non abbia fiducia in lui e nel suo amore. Come finirà il loro percorso?

Le coppie dopo un mese.... - Nella puntata di giovedì 30 luglio ascolteremo anche le prime dichiarazioni inedite delle coppie su cosa è accaduto un mese dopo l’esperienza a Temptation Island. Avranno confermato la scelta presa al falò o saranno tornate sui loro passi?

