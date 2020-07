"Temptation Island" finisce a schiaffi: la Elia dà una manata al fidanzato traditore

Antonella Elia e lo schiaffo a Pietro - Dopo aver assistito a distanza al tradimento, Antonella affronta Pietro. La coppia inizia a guardare i video di Antonella, in cui confida ai tentatori le debolezze del compagno e il rapporto speciale con l'ex Fabiano, oltre alla proposta di matrimonio che ha accettato ma di cui non è più sicura. Le parole di Antonella hanno ferito molto Pietro, che per reazione si è buttato sulla single Beatrice.

Secondo il fidanzato il fatto di non essere madre ha portato Antonella ad essere arida ed egoista. Per ultimo vengono mostrate le immagini in cui si apparta con Beatrice per baciarla e la showgirl non riesce a trattenersi dal dargli uno schiaffo. Lui tenta di giustificarsi: "Ma dai, potrebbe essere mia nipote". Antonella però non ci sta: "Non toccarmi, schifoso. Non sto scherzando". Riusciranno a raggiungere l'altare o prenderanno strade separate?

Annamaria perdona Antonio; "Sono ancora innamorata" - Nel villaggio Antonio sin dal primo giorno si è comportato da farfallone, ma la cosa non ha infastidito Annamaria. A farla star male è stato il legame speciale che ha instaurato con Ilaria. "Mi serviva crearmi certe situazioni con lei, per capire come migliorare il rapporto con te", si giustifica lui. Nonostante la delusione Annamaria decide di credergli e dargli un'altra possibilità. "Ho sofferto come non mai. Sono entrata innamorata e con tanti progetti insieme a lui. Io sono ancora innamorata, usciamo insieme"

Manila: "Non posso dipendere da lui, sarei infelice" - Il problema tra Manila e Lorenzo è la distanza. "Non voglio vivere un rapporto a distanza. Dopo un periodo di allontanamento, un anno fa mi disse che era pronto a trasferirsi a Roma. Per questo ho fatto un passo importantissimo e l'ho presentato ai miei figli", ha precisato Manila. "Mi fa strano questa marcia indietro adesso. L'idea di andare a Firenze a sue spese io non l'ho mai presa in considerazione, perché sarei infelice". Riusciranno a superare questa situazione di stallo?

Il single Carlo "molla" Anna - Andrea vede l'ennesimo filmato di Anna, che tenta di "ricattarlo" con la gelosia per avere un figlio. Perfino un tentatore le fa notare che non gli pare una strategia vincente per convincerlo a formare una famiglia insieme. I single avvisano poi Carlo, finora ignaro della strategia, che Anna lo sta usando solo per far ingelosire il fidanzato. Andrea davanti al fuoco si gode la scenetta soddisfatto. La riprenderà tra le sue braccia?

