A "Temptation Island" per Annamaria e Antonio è arrivato il momento della verità

In prima serata su Canale 5, martedì 28 luglio, in onda il quinto appuntamento con "Temptation Island". Per Annamaria e Antonio è arrivato il momento della verità, li ritroveremo infatti seduti al falò di confronto a un passo dalla decisione finale: da una parte Annamaria, ferita e stanca dal comportamento del fidanzato, dall’altra Antonio alle prese con tante spiegazioni a questo punto necessarie. Come andrà a finire tra i due?

Annamaria e Antonio usciranno insieme? - Il viaggio tra i sentimenti nel docu-reality raccontato da Filippo Bisciglia continua, tra tanti cambi di rotta e nuove mappe del cuore. Nell'ultima puntata Annamaria aveva chiesto un falò anticipato per risolvere le cose con Antonio, dopo il suo coinvolgimento con la single Ilaria. Lui si era giustificato, dicendo di avere trovato in lei una persona con cui poter parlare e riflettere sui suoi errori. Annamaria, però, non gli aveva creduto e aveva ribattuto che si era comportato come un porco per due settimane, mancandole di rispetto. Decideranno di uscire insieme o separati?

Falò finale per una coppia - La quinta puntata sarà anche teatro dell’ultimo infuocato falò dei fidanzati e delle fidanzate e, a sorpresa, per una delle coppie sarà già tempo di sedersi sul tronco del falò di confronto finale. Tra dichiarazioni importanti, dubbi, lacrime, promesse e vicinanze speciali Anna e Andrea, Annamaria e Antonio, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, riusciranno a trovare la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare a "Temptation Island"?

