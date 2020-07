A "Temptation Island" Antonella Elia tradita dal fidanzato Pietro scoppia in lacrime

La quarta puntata di "Temptation Island" è stata terribile per Antonella Elia. Di fronte al falò la showgirl ha infatti visto l'incontro clandestino tra Pietro e la single Beatrice, che nascosti dalle telecamere si sono baciati. Sconvolta, la showgirl sospende il falò per riprendersi tra le braccia delle altre fidanzate. Per Annamaria è tempo di chiarirsi con Antonio: sceglieranno di uscire insieme o separati?

Nel video mostrato alla Elia si vedono Pietro, Ilaria e Beatrice che si appartano in un angolo non coperto dalle telecamere. Si sentono solo risate e strani rumori, ma al momento di andare a letto Pietro lancia una frecciatina proprio a Beatrice: "Tu il bacio non darmelo... facciamo come se me l'avessi già dato". A confermare il tradimento ci pensa lo stesso Pietro poco dopo, quando confida a Lorenzo (compagno di Manila) di aver baciato la tentatrice.

Ma il fidanzato va oltre e cerca la complicità del compagno di stanza per trovare un posto dove appartarsi con la bella bionda. L'ex calciatore, però, cerca di farlo rinsavire consigliandogli una doccia fredda e di pensare molto bene a quello che sta facendo prima di andare avanti. Antonella osserva a distanza la scena e scoppia in lacrime tra le braccia di Manila.

Annamaria attacca Antonio: "Sei stato cattivo" - Annamaria ha osservato per settimane il compagno avvicinarsi sempre di più alla single Ilaria. Ha quindi chiesto il falò di confronto e Antonio, dopo molte esitazioni, accetta di incontrare la fidanzata. "Prima di entrare avevamo detto che dovevamo metterci in gioco, io sono stato me stesso. Tu invece non l'hai fatto, dovevi capire se io sono l'uomo adatto a te", si giustifica lui. "Cosa dovevo capire? Hai fatto il porco per due settimane, pure i tuoi amici ti hanno fatto notare che sei stato appiccicato a lei per due settimane. Là dentro ti sei proprio scordato di me, sei stato cattivo nei miei confronti", ribatte lei con le lacrime agli occhi. Come finirà la loro storia?

Lorenzo: "Ho giurato di amare Manila sulla tomba di mio padre" - Dentro il villaggio Manila ha analizzato il suo rapporto con Lorenzo insieme alle ragazze. A mancargli è soprattutto il fatto di non avere un uomo accanto tutti i giorni, che la aiuti nella quotidianità. "Vorrei qualcosa di più concreto, non possiamo fare gli eterni fidanzatini. Io me la sono sempre cavata da sola, non posso lasciare tutto per lui. Non è Lorenzo che mi passa lo stipendio", si sfoga lei. "E' da un anno che gli dimostro l'amore che provo. Abbiamo anche parlato di avere un figlio. Sta facendo un gioco sporco che non mi piace", replica lui davanti al falò. Rientrato nel villaggio si commuove ricordando un episodio: "Le ho giurato di amarla davanti alla tomba di mio padre"

Andrea: "Anna mi sta mancando di rispetto" - Andrea continua a vedere i video di Anna tra le braccia del tentatore Carlo ma ormai la cosa non gli fa nessun effetto. Sa, infatti, che Anna sta recitando una parte per farlo ingelosire. La sua strategia, però, sta suscitando l'effetto opposto nel fidanzato: "Mi sta mancando di rispetto, il suo sogno del matrimonio e di avere un figlio da me si allontana sempre di più. Sto capendo che valgo molto, non me lo merito tutto questo. Non so dove vuole arrivare... usciti di qua ognuno per la sua strada".

