A "Temptation Island" momenti di rabbia per Lorenzo e Andrea

Leggi anche>

A "Temptation Island" per le coppie è tempo di falò anticipati

Lorenzo e Manila - La parole di Manila, che ha escluso la possibilità di trasferirsi a Firenze con lui, hanno ferito nel profondo Lorenzo. "Ti dico che io da qua esco single. Il mio mondo non conta un ca***, conta solo il suo. Lei di me non apprezza nulla, è tutto scontato. Incasso, porto a casa e chiudo un capitolo della mia vita" ha confessato pieno di rabbia ad Antonio. Manila, invece, non ha ancora ricevuto nessun video del suo Lorenzo e non sa nulla dei tormenti del suo fidanzato.

Andrea e Anna - Da settimane Andrea sta osservando Anna che trama alle sue spalle, fingendo una relazione con il single Carlo. "Mi sono stufato, devo dargliela vinta? Gliela darò vinta ma fuori di qua non cambia nulla. Arrivato a questo punto non sono arrabbiato ma dispiaciuto. Ho 27 anni e ho deciso di prendere con il cuore un pacchetto grande, lei e le bambine, invece lei fa i giochetti. Ma dove lo trova un altro che fa come me?", si è sfogato lui.

Ti potrebbe interessare: