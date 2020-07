A "Temptation Island" Antonella Elia è sconvolta: "Oddio, cosa sta facendo?"

Fino ad ora il percorso a " Temptation Island " di Antonella Elia e il fidanzato Pietro era filato liscio come l'olio. La showgirl nelle scorse puntate si era anche lamentata di non aver ancora ricevuto nessun video compromettente ma adesso è stata accontentata. Davanti al falò, infatti, osserva a distanza il comportamento del compagno. "Oddio, ma cosa sta facendo? Non ci credo", commenta stupita.

Arrivati alla quarta puntata, infatti, il fidanzato sembra essersi finalmente sciolto con le single. Una reazione, forse, alle confessioni fatte al tentatore da Antonella nella scorsa puntata. La showgirl aveva infatti dichiarato che il rapporto con il suo ex Fabiano era spesso motivo di discussione tra lei e Pietro. Per questo negli ultimi tempi aveva iniziato a sentirlo di nascosto, cancellando i messaggi e le telefonate per non farsi scoprire.

Annamaria chiede il falò - La quarta puntata rappresenta una svolta anche per un'altra coppia. Annamaria ha visto abbastanza video sul compagno Antonio e chiede a Filippo il falò anticipato. Lui, infatti, nel villaggio dei fidanzati ha iniziato un vero e proprio corteggiamento con la single Ilaria. La tentatrice, infatti, ha ammesso che Antonio cerca spesso il contatto fisico e le ha anche chiesto di eludere microfoni e telecamere, per parlare in privato.

