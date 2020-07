A "Temptation Island" per le coppie è tempo di falò anticipati

Le coppie sono a un punto di svolta: gli equilibri sono sempre più instabili, le certezze vengono meno e per tutti potrebbe essere il momento del falò di confronto anticipato. Chi chiederà di incontrare il proprio partner prima dei 21 giorni canonici?

Annamaria ha chiesto di chiarirsi subito con il suo Antonio, che si è legato in questi giorni alla single Ilaria, ma alcuni video hanno minato la serenità di altri due rapporti. Antonella Elia è rimasta sconvolta dal comportamento di Pietro, mentre Lorenzo è rimasto provato da alcuni atteggiamenti della compagna Manila. Anna nel villaggio sta continuando a fingere un interesse per il tentatore Carlo, per far ingelosire Andrea. Lui, però, inaspettatamente ha ricevuto una vera e propria dichiarazione da una delle single...

Anche quest'anno "Temptation Island" si è confermato un appuntamento estivo imperdibile per il pubblico italiano. Nell’ultima puntata, il docu-reality ha infatti messo a segno un nuovo record di ascolti (3.720.000 spettatori con 22.6% share) confermando la leadership della prima serata del giovedì.

