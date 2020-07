Puntata storica di "Temptation Island": ecco cosa vi siete persi

La puntata finale di "Temptation Island" è stata la più vista della storia del reality, con ben 4 milioni di telespettatori (28% di share) incollati alla tv per scoprire l'epilogo delle coppie. L'amore di Antonella Elia e Pietro non è sopravvissuto al tradimento di lui, mentre Lorenzo-Manila Nazzaro e Andrea -Anna , sono usciti dal programma più forti di prima. Dopo un mese che ne è stato delle coppie? Qualcuno ha confermato la scelta e altri no...

Antonella Elia molla Pietro: "Ti amo ancora ma mi fai schifo" - Seduto di fianco ad Antonella, Pietro rivede il video del bacio e quello in cui progetta un "nascondiglio" per appartarsi con la single Beatrice. La reazione della fidanzata è prevedibile: "Non mi toccare, sei una m***a. Brutto maiale". Lui tenta di giustificarsi ma la Elia ormai ha perso la fiducia: "Non ci credo che non è successo niente in quel posto buio. Tu perdi il controllo, è una cosa che non tollero. Non posso fare affidamento su di te. Ti amo ancora, ma mi fai schifo. Non tanto da uscire con te".

Un mese dopo... Tornata a Roma, Antonella ha continuato a sentire Pietro: "E' sempre stato presente. Ci siamo rivisti svariate volte e abbiamo parlato. Io sono ancora innamorata e voglio credergli, mi manca tanto". A sorpresa, durante l'intervista entra Pietro con un mazzo di rose rosse. "Qualche giorno fa era il nostro mesiversario... voglio scusarmi per averti definito arida. Sei una persona profonda e sensibile. Ti amo davvero". Riuscirà a riconquistarla?

L'ora della verità per Anna - Dopo settimane di strategia, Anna affronta il fidanzato Andrea e parte subito all'attacco: "Mi sono avvicinata a Carlo perché volevo farti star male, farti provare cosa si prova a perdermi". Andrea non ci sta e ribatte: "Sei presuntuosa. Se finisce mi dispiace, posso starci male per qualche mese ma poi mi rialzo e la vita va avanti. Non si muore per amore". La discussione si sposta poi sul tema del figlio e gli animi si accendono: Andrea non è pronto, mentre Anna lo vorrebbe subito. A questo punto interviene Filippo che chiede alla coppia come intenda uscire da questa situazione di stallo. I due decidono di darsi un altro po' di tempo ed escono insieme. "Dovrei uscire di qua da solo, ma sono tanto innamorato", ammette Andrea.

Un mese dopo... Anna e Andrea sono andati a vivere insieme, ma almeno per ora non hanno intenzione di fare un figlio. "Siamo andati a convivere, mentre del figlio si parla ancora poco. Me ne ha parlato solo una sera, ma non voglio crederci troppo. Le sue parole le prendo con le pinze adesso. In compenso mi ha comprato un cagnolino per tamponare la situazione", confessa Anna.

Lorenzo: "Voglio sposarti Manila, non voglio sbagliare" - Davanti al falò Lorenzo incontra Manila, ma è a pezzi dopo i video che ha visto in queste settimane. Entrambi vorrebbero convivere, ma nessuno vuole trasferirsi nella città dell'altro. Lui un anno fa le aveva promesso che avrebbero preso casa a Roma, ma ora dice di non essere ancora pronto per spostarsi. Nonostante tutto, però, la coppia decide di uscire insieme e con in tasca una promessa di matrimonio...

Un mese dopo... Le cose si sono sbloccate tra Lorenzo e Manila. Stanno cercando casa insieme e all'orizzonte ci sono il matrimonio e la voglia di un bebè. "Abbiamo iniziato a vedere case a Roma, in maniera molto più concreta. Grazie a Temptation ci siamo avvicinati molto, speriamo di migliorarci sempre di più. Ora ci sentiamo una famiglia e stiamo lavorando per allargarla", ammettono.

Annamaria e Antonio un mese dopo... La coppia ha lasciato "Temptation Island" insieme e davanti al falò Antonio aveva promesso di non trascurarla più. "Adesso usciamo di più insieme la sera. Vogliamo prenderci del tempo per noi e viaggiare. Stiamo provando anche ad avere un figlio insieme", confessa lui a Filippo.

Sofia e Alessandro un mese dopo... Sofia e Alessandro erano stati i primi ad uscire insieme dal reality. Dopo un mese, però, i problemi irrisolti sono tornati a galla e i due si sono separati. "Rivedendo tutto da casa è stato diverso. Dentro il villaggio ha detto tante bugie sul mio conto e per me è difficile credere nel suo amore", dichiara Alessandro. "Ha deciso lui di chiudere la storia appena rientrati. Il problema è che non ha più voglia di combattere contro la sua famiglia per me", ammette a malincuore Sofia.

Valeria e Ciavy un mese dopo.... A metà percorso Ciavy aveva chiesto il confronto con Ilaria e davanti al falò la coppia era scoppiata. Dopo un mese sono ancora separati, ma lui sta cercando di riconquistarla in tutti i modi: "Vorrei sistemare per bene le cose con Valeria". Di tutt'altro avviso l'ex fidanzata: "Sto pensando a me stessa ed è bellissimo. Sono serena ed è una sensazione che non provavo da tempo. Ho imparato che l'amore non deve farti piangere e deve lasciarti libera".

