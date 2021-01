Il dramma di Manila Nazzaro: "Ho perso il bambino che aspettavo"

Un dolce bacio romantico e un post che arriva come un fulmine a ciel sereno. L'ex Miss Italia Manila Nazzaro ha pubblicato una foto con il compagno Lorenzo Amoruso con il quale ha partecipato a "Temptation Island" e ha raccontato del momento doloroso che sta vivendo. "Qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo", scrive.

Leggi Anche Per Manila Nazzaro compleanno con proposta di nozze: sposerà Lorenzo Amoruso

"E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi - si legge nel post - Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo".

Per Manila Nazzaro compleanno con proposta di nozze: sposerà Lorenzo Amoruso Instagram 1 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 10 di 18 11 di 18 12 di 18 13 di 18 14 di 18 15 di 18 16 di 18 17 di 18 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Manila sottolinea che "parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi". "Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora,caro 2021, tocca a te e non ci deludere! Buon anno!", conclude.

TI POTREBBE INTERESSARE: