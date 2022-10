Manila Nazzaro, compleanno social con gli ex gieffini

Ha raccolto attorno a sé le persone più care, dal compagno ( e futuro marito ad alcuni suoi ex coinquilini del "Grande Fratello Vip", per una cena in un esclusivo ristorante di Roma frequentato dalle celebrità. Minidress nero che lasciava nude le gambe e tacchi alti fucsia, l'ex Miss Italia ha posato con i suoi ospiti tra risate e canti. C'eranoe molti altri a cantarle "Tanti Auguri", e i video social non sono mancati.

Un party da ricordare

Una festa bellissima quella organizzata da Manila Nazzaro per il suo compleanno, in un ristorante romano con un bellissimo giardino. L'ex Miss Italia l'ha raccontata sui social postando gli scatti della serata, dal bacio al compagno Lorenzo Amoruso alle pose con i figli Nicolas e Francesco Pio (avuto dall'ex marito

Francesco Cozza

Gianmaria Antinolfi,

Lulù e Jessica Selassié

Federica Calemme

Beppe Convertini

). Non sono mancati gli auguri stellari di Valeria Marini, i brindisi con Anna Pettinelli, Valeria Graci e Stefania Orlando, le foto di gruppo con gli ex gieffinie Angela Melillo, e con cari amici come. Una cena a base di allegria e divertimento, culminata con una scenografica torta con effetti speciali.

La festa di Manila Nazzaro continua sui social

Manila Nazzaro ha condiviso il divertimento della sua festa di compleanno anche con tutti i follower che la seguono con tanto amore. "Grazie alle bellissime persone che siete e all’affetto con cui mi avete circondato nel giorno del mio compleanno. Grazie a tutti voi per i bellissimi messaggi e video creati per me. Sono grata a ognuno di voi e alla vita…" ha scritto pubblicando sui social le foto della serata. Stefania Orlando ha commentato: "Grazie Manila è stata davvero una bellissima festa, siamo state benissimo, tu favolosa", e Angela Melillo ha scritto: "Amore, felice di averti festeggiata". A loro si sono aggiunti tanti amici vip (

Patrizia Pellegrino, Delia Duran, Carmen Russo, Aida Yespica, Adriana Volpe, Milena Miconi

...) e i fan della showgirl che le hanno dedicato un pensiero.

45 anni e non sentirli

Manila Nazzaro ha compiuto 45 anni ed è in forma perfetta. La ragazza emozionata che nel 1999 è stata incoronata Miss Italia, si è trasformata oggi in una donna sicura di sé e piena di fascino. Prima di iniziare la carriera da modella, Manila si era iscritta alla facoltà di Medicina, ma ha abbandonato presto gli studi. Dopo essersi aggiudicata la fascia da reginetta di bellezza ha iniziato a lavorare in tv, diventando in breve tempo un volto amatissimo. A "Temptation Island" con Lorenzo Amoruso ha aperto il suo cuore, rivelando senza filtri le sue emozioni più intime e le fragilità. Poi al "Grande Fratello Vip" ha mostrato tutte le sfaccettature del suo carattere e ha tirato fuori la grinta e la determinazione. E' entrata nel cuore del pubblico, e nel giorno del suo compleanno i suoi numerosissimi fan non hanno esitato a fargli sentire tutto il loro affetto.