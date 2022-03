"Grande Fratello Vip", Manila Nazzaro: "La lavapiatti della Casa? Orgogliosa di essere così"

Il "Grande Fratello Vip" è finito, ma le polemiche no.

Sui social c'è ancora chi critica Manila Nazzaro, eliminata a un passo dalla finale, per la sua dedizione per le pulizie all'interno della Casa. Durante la diretta 24 ore su 24, il pubblico ha, infatti, notato che l'ex Miss Italia era spesso intenta a sistemare la cucina e lavare i piatti. Proprio per questo, in molti l'hanno soprannominata "lavapiatti". Ma la Nazzaro non ha esitato a rispondere.