"Grande Fratello Vip", Jessica Selassié: “Ora spicco il volo, voglio rivedere Barù"

"Mettevo sempre le mie sorelle al primo posto - spiega Jessica - ero come una mamma per loro, ma nella Casa qualcosa è cambiato. Dopo una crisi sono sbocciata e ho tirato fuori quello che avevo dentro. Io cio sarò sempre per le mie sorelle, ma vorrei far capire che ci sono anch'io".

Con Barù ha stretto una amicizia speciale, che la Selassiè avrebbe voluto trasformare in altro: "Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto era vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà più ci siamo comunque voluti bene".

Jessica racconta che Barù le ha detto che non voleva fare niente sotto le telecamere, "di aspettare la fine del programma...".

"Mi piacerebbe rivedere Barù - conclude - ma adesso mi guardo intorno, vediamo se qualcuno mi ha scritto su Instagram".

