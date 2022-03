"Grande Fratello Vip", record di ascolti per la puntata finale

La sesta edizione del "Gf Vip", iniziata il 13 settembre, è stata la più lunga di sempre con ben 49 puntate all’attivo e ha ottenuto una media di 3.100.000 spettatori con il 20.1% di share (21.3% sul target commerciale). Boom anche sui social network e sul web: complessivamente su Twitter, Instagram e Facebook il programma ha generato 1.000.000 d'interazioni totali. In particolare, l'hashtag #GfVip ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e nel mondo.

Complimenti da parte del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: "Il lungo viaggio di 'Grande Fratello Vip' è terminato: nel bilancio, la stagione record di un appuntamento sempre atteso e amato, cui il pubblico non rinuncia da ben 22 anni. Un grande programma con un grande timoniere, Alfonso Signorini, perfetto per le dinamiche del format. Alfonso, insieme alla meravigliosa squadra di autori, ha saputo regalare emozioni e divertimento durante tutti i sei mesi di programmazione. Un grande grazie va anche alle argute e brave opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e a tutte le 38 celebrities che hanno formato il cast dell’edizione. In generale, un plauso all’enorme lavoro di squadra del gruppo Endemol Shine Italy e Mediaset".

