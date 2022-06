Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso una luna di miele formato famiglia

Ovvero dove la coppia sta passando una splendida vacanza. Ma anche se tutto ha il sapore di una luna di miele, questa è da dividere con tutta la famiglia. Infatti ci sono anche Francesco Pio e Nicolas, i due figli avuti da Manila nel suo precedente legame con Francesco Cozza. "Io e Lorenzo stiamo vivendo una nuova fase, una ripartenza - dice lei a " Chi " -. Nozze in vista o un altro figlio? No, perché rovinare un quadro già perfetto?".

Era un viaggio in programma da tanto tempo. Manila e Lorenzo avrebbero dovuto farlo già a Natale, ma a rinviare i programmi ci ha pensato il "Grande Fratello Vip", con il prolungamento dell'edizione. Ma ora finalmente hanno potuto raggiunge Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. La sbornia da "GfVip" per Manila è ancora forte. "La popolarità che ti regala è incredibile - dice -. Con Miss Italia la fama era stata enorme ma con il Gf Vip si è quintuplicata. Lo rifarei domani, non sono tra quelli che poi prendono le distanze dai reality".

Dalla Casa è uscita con alcune delusioni ("Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli, era un'amicizia a senso unico") e rapporti che si sono rivelati importanti ("Con Miriana ci sentiamo ogni giorno, idem con Aldo Montano. Avrebbe dovuto vincere lui"). Nel futuro ci sono progetti di cui preferisce non parlare ("Per scaramanzia"), ma non le nozze. "Non è aria, non è il momento, ma stiamo bene così - spiega -. Siamo in una nuova fase di ripartenza, diversa e più bella. Ma magari un giorno ci sveglieremo e ci sposeremo ma non adesso. Ho due figli e devo mantenere un equilibrio sereno". E i figli rimarranno due, non ci sono in cantiere allargamenti della famiglia ("Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo?").