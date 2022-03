"GF Vip", eliminate Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, Barù finalista: al televoto Jessica e Giucas per l'ultimo posto

Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri, Barù e uno tra Jessica Selassié e Giucas Casella: uno di loro sarà il vincitore del "Grande Fratello Vip". La semifinale del reality show è stata ricca di emozioni e colpi di scena: la prima concorrente a dover abbandonare la Casa a un passo dalla finale in programma per lunedì 14 marzo in prima serata su Canale 5 è stata Manila Nazzaro, sconfitta al televoto da Barù.

In un secondo televoto flash, un nuovo duello tra due "vipponi": quello tra Barù e Sophie Codegoni. Ancora una volta il nipote di Costantino della Gherardesca riesce a spuntarla e, addirittura, conquista il quarto posto libero per la finale mandando a Casa l'ex tronista di "Uomini e Donne".

Per l'ultimo televoto di questa edizione di "Grande Fratello Vip" la sfida mette di fronte Jessica Selassié e Giucas Casella: il più votato tra i due conquisterà l'unico posto disponibile per la finalissima di lunedì.