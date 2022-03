Rocco Siffredi "tifa" Lulù Selassié: "Spero tu vinca il Grande Fratello"

Un tifoso inaspettato per Lulù Selassié. In vista della finale del "Grande Fratello Vip", in programma per lunedì 14 marzo in prima serata su Canale 5, Rocco Siffredi ha deciso di esprosi inviando un videomessaggio alla sua concorrente preferita: "Ciao Lulù, spero che tu vinca il Grande Fratello, sei una concorrente e una donna fantastica, sono il tuo primo fan".

Lulù ha accolto con piacere l'endorsement di Siffredi: "Non ci credo, non lo conosco personalmente ma sono molto contenta", ha detto la ragazza. Un po' meno contento, invece, Manuel Bortuzzo, che è stato prontamente rassicurato: "Amore, stai tranquillo, non vedo l'ora di riabbracciarti".