Alex Belli e Soleil Sorge si lasciano il passato alle spalle: "La verità è nel nostro cuore"

Pace fatta tra Alex Belli e Soleil Sorge? Nel corso della semifinale del "GF Vip", la coppia più discussa del programma sembra aver deciso di mettersi il passato alle spalle: "La cosa più importante è la verità che abbiamo nel nostro cuore - dice Belli, che ritrova l'influencer per la prima volta dopo la sua eliminazione - Alla fine quello che conta è quello che siamo noi realmente".

"Quello che conta è tutto ciò che abbiamo vissuto, la nostra amicizia. Questo voglio portare con me fuori di qui", è la risposta di Soleil. Per archiviare definitivamente le tensioni del passato e ritrovare la famosa "chimica artistica", l'attore decide di fare un regalo speciale alla sua compagna di tante avventure: "Ti voglio dare questa catenella - spiega -. Questa è l’equazione di Dirac, la formula dell’amore. Mette in equazione matematica quello che siamo stati noi. Quando due individui trovano una connessione telepatica insieme, anche se poi successivamente divisi, rimarranno per sempre uniti e questa te la voglio dare".