Miriana Trevisan e i dubbi su Biagio D'Anelli: "Su di noi sta mentendo, sono confusa"

Nella semifinale del "Grande Fratello Vip", Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan si confrontano dopo le incomprensioni degli ultimi giorni. Dopo l’eliminazione della showgirl dalla Casa, Biagio si era lamentato pubblicamente per non essere riuscito ancora a passare del tempo da solo con lei.

"Quando sono uscita dalla Casa e sono entrata in studio sentivo una freddezza - ha spiegato Trevisan nel corso della 48esima puntata -. L'ho cercato. Voglio parlare con lui da sola e capire quello che sta succedendo. Sono ferita e confusa", ha spiegato in un primo momento la showgirl ad Alfonso Signorini. Dopo poco, però, arriva Biagio per un confronto diretto: "Non mi hai cercato - è stato l'attacco di D'Anelli -. Sei stata fredda. Se non hai avuto tempo per un ciao, mi hai mancato di rispetto". Poi la domanda: "Sei ancora innamorata di me?". "Ci sto riflettendo, provo qualcosa", la risposta distaccata di Miriana.