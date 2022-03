"GF Vip", Delia Duran: "L'assenza di mio padre mi ha reso fragile e insicura"

Dall'assenza del padre, vissuta con estremo disagio, all'amore per la madre, che porta in giro per il mondo. Dalle violenze subite dall'ex compagno, all'incontro con Alex Belli. Il "Grande Fratello Vip" continua a regalare forti emozioni e nella quarantaseiesima puntata, in onda giovedì 3 marzo, è la linea della vita tracciata da Delia Duran a emozionare i telespettatori e la stessa showgirl venezuelana.

"Quando ero piccola e tutta la famiglia si riuniva, ero l'unica senza un padre e l'ho aspettato a lungo - ricorda - Questa mancanza ha influito tanto nella mia vita".

Il racconto prosegue, precisando che all'età di 20 anni ci sia stato un tentativo di riavvicinamento, chiuso però con una semplice telefonata in cui l'uomo si diceva fiero per i risultati che Delia era riuscita a ottenere.

Dopo i ricordi più duri, però, per la modella venezuelana è tempo di belle sorprese e a scaldarle il cuore ci pensa proprio la mamma, attraverso un toccante videomessaggio: "Sono molto orgogliosa di te, sei una ragazza intelligente, piaci a tutti e hai dei buoni sentimenti. E se Alex ti ha fatto male o ha commesso qualche errore, perdonalo perché questa relazione possa continuare".