"GF Vip", Alessandro si confronta con Sophie dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona

La quarantaseiesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda giovedì 3 marzo, si è aperta con un nuovo confronto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, uscito dalla Casa in seguito al televoto flash. I due erano stati travolti dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona, il quale sosteneva di sentire la giovane influencer ancora innamorata di lui.

L'improvvisa eliminazione dell'imprenditore, però, ha lasciato la discussione in sospeso, richiedendo un ulteriore chiarimento che ha portato a un romantico lieto fine.

"Effettivamente ero rimasto stupito perché sai come sono fatto, io sapevo tutto però rivedere determinate cose e non averle sentite da te era strano - esordisce Alessandro, raccontando di aver avuto anche un chiarimento con lo stesso Corona - Speravo di chiarire dopo la puntata, ma non perché il tuo passato abbia un peso, ma perché con questa persona potrebbe esserci un rapporto di lavoro. Noi non siamo forti, siamo più forti e non abbiamo bisogno di nessun altro".

Immediata la risposta di Sophie, che chiude le porte a Fabrizio Corona nel caso in cui il rapporto lavorativo dovesse intralciare in qualche modo la sua relazione privata: "Volevo aspettare fuori di qui per parlartene, per avere più privacy. Ma si tratta del passato".



I due si sono quindi lasciati ribadendo l'amore che li ha uniti proprio nel reality, con Alessandro che si è soffermato sul sincronismo con cui, anche a distanza, restano incredibilmente legati".