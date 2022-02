Fabrizio Corona "irrompe" al "GF Vip": "Sophie non mi ha dimenticato" | Lei replica: "Storia finita", e Basciano...

Fabrizio Corona irrompe nella Casa del "Grande Fratello Vip". Il noto paparazzo, infatti, ha rilasciato un'intervista a "Chi" per parlare della storia avuta con Sophie Codegoni, l'ex tronista di "Uomini e Donne" che nella Casa ha intrapreso una relazione con Alessandro Basciano. Corona, al giornale diretto da Alfonso Signorini, ha detto che la ragazza è ancora innamorata di lui e che: "Non le è ancora passata". "Innamorata? Ero molto presa, avevo una forte infatuazione per Fabrizio - ha risposto Sophie - ma so che quello che provo ora è amore, prima non potevo dirmi innamorata, nonostante gli voglia ancora un gran bene e credo sia stata una persona importante per me. La nostra storia era finita mesi prima del reality".

Corona, poi, ha commentato anche il rapporto tra Codegoni e Basciano: "Alessandro? Non so se può reggere Sophie, lei è abituata a uscire con persone del mondo dello spettacolo - sostiene il paparazzo -, uno che perde la pazienza in quel modo con Alex Belli come reagirà quando uscirà con me o con altri nomi noti? Lui non è in grado di reggere il confronto, lei pensa alla carriera e non vuole sposarsi o avere figli. Se dovesse scegliere tra noi due, non ho dubbio, sceglierebbe me, sta provando a dimenticarmi". Basciano, dal canto suo, ammette di essere colpito da quello che ha letto, ma replica in maniera composta: "Non mi conosce e sono sicuro di Sophie ". La Codegoni si difende. "La storia è finita, voglio molto bene a Fabri, ma sono passati sei mesi e non lo amo più. Oggi il mio fidanzato è Alessandro e spero di farlo conoscere a Corona".