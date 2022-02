Le lacrime di Antonio Medugno al "GF Vip": "Voglio uscire dalla Casa"

"Questa settimana ho risentito di alcune problematiche fisiche. Mi sento vulnerabile psicologicamente". Antonio Medugno sta vivendo un momento di forte crisi all'interno del "Grande Fratello Vip". Il concorrente, dopo essersi salvato al televoto che ha mandato a casa Nathaly Caldonazzo, ha chiesto alla produzione del reality di lasciare il programma.



Nel confessionale, il concorrente ha spiegato le sue motivazioni, ammettendo di avere già avuto un problema simile in passato: "Quando mi è successo anni fa sono entrato in un brutto momento. Ho difficoltà anche a parlarne, ma non vorrei ricascarci".

In studio il padre e il fratello provano a spronarlo e il concorrente si commuove: "Amore di babbo, non mollare. Ti prego, non fare così. Fuori c'è tanta gente che vuole che tu resti dentro. Sii forte come sei sempre stato". Anche il fratello lo sostiene: "Voglio solamente che non molli". Dopo aver parlato con la sua famiglia, alla fine Antonio ha deciso di continuare il suo percorso nel reality.