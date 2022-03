"GF Vip", nervi tesi tra Lulù Selassié e Davide Silvestri: "Rosicone e falso"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" la tensione in vista della finale cresce e durante la quarantaseiesima puntata è Lulù Selassié la protagonista di un'accesa discussione con Davide Silvestri, nata in seguito a un particolare confronto con la sorella Jessica.

In settimana le due principesse avevano vissuto momenti di distacco, innescando una serie di incomprensioni: "Sono contenta che stia meglio con se stessa perché io e la mia famiglia l'abbiamo sempre spronata a credere in se stessa. Però a me manca mia sorella qui dentro, si è allontanata", tenta di spiegare Lulù, che di fronte a sé trova dei sospetti di invidia: "Quando ho cominciato a credere che anche io potevo arrivare in finale, ho visto che lei nei miei confronti è cambiata. Se dovessi vincere sono convinto che lei ci rimarrebbe male".

In un secondo momento anche gli altri concorrenti vengono coinvolti nella discussione ed è l'intervento di Davide ad accendere gli animi. "Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù, dice di vergognarsi a più persone ma non si fa mai un esame di coscienza: questo è il suo atteggiamento, è maleducata".

Seccata la risposta della Selassié: "Stai soltanto parlando a vanvera, Davide sta rosicando perché l'ho nominato, è un rosicone. A differenza tua mi sono sempre mostrata per quello che sono, tu sei un falso".