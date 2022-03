"GF Vip", Alex Belli di nuovo a confronto con Soleil: "Vinci se tiri fuori ciò che hai nel cuore"

"In questi giorni passati nel silenzio a riflettere, ho pensato che il nostro addio non è stato degno del rapporto alchemico che abbiamo vissuto". Inizia con queste parole la lettera che Alex Belli ha rivolto a Soleil Sorge, anticipando il confronto che nel corso della quarantasettesima puntata del "Grande Fratello Vip" ha nuovamente visto di fronte due degli assoluti protagonisti di questa edizione.

Al termine di un viaggio nel deserto, l'attore è tornato per ribadire la sua posizione, ribadendo la delusione per la gelosia che l'influencer avrebbe provato mentre lui cercava di ricucire il rapporto con la compagna Delia Duran.

"Mi dispiace ma io non mi sono mai innamorata di te, sei tu che hai sbandato - esordisce Soleil, che chiude le porte a una possibile amicizia - Ha lo stesso valore dell'amore e nel momento in cui tu avevi la priorità di recuperare il rapporto con Delia, potevi farlo fuori. Qui dentro avresti invece potuto dimostrare a Delia come la nostra amicizia era alla luce del sole. Io come amica ho imparato ad amare Alex per l'uomo che ho conosciuto, ma tutto ciò è venuto a mancare quando ti ho visto fare cose per show, quando ti ho visto addirittura mentire davanti a Delia in modi che non mi piacciono, quando ti ho visto non agire e prendere in mano la tua vita, quando ti ho visto non dare priorità alla nostra amicizia e soprattutto quando ti ho visto provare a strumentalizzare il nostro rapporto".

"Tu vinci se tiri fuori quello che hai nel cuore, perché qui dentro la gente ha delle maschere", ribadisce Alex, che però non riesce a convincere Soleil, decisa a chiudere definitivamente la loro amicizia.