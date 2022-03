"GF Vip", la sorpresa di Valeria Graci per Manila Nazzaro: "Le cose peggiori ci hanno legato"

Alcune amicizie crescono e si rafforzano nei momenti più difficili della vita, fino a diventare indissolubili e più forti che mai. Per Manila Nazzaro questa amicizia ha il nome di Valeria Graci, conosciuta diversi anni fa per via di un impegno professionale e diventata una delle persone più preziose della sua vita.

La comica è quindi entrata nella Casa del "Grande Fratello Vip" per incoraggiare l'ex Miss Italia in vista della finalissima del reality. "La verità è che mi manchi, a volte finisco di lavorare e prendo il telefono per chiamarti, ma poi mi ricordo che sei qui", racconta Valeria prima di lasciarsi andare, insieme all'amica, a una serie di ricordi e aneddoti.

"Ci siamo incrociate nei momenti peggiori della nostra vita e paradossalmente quelle cose ci hanno unite - racconta commossa Manila - Per me c'è sempre stata e io per lei".