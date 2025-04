Cos'è e come funziona il pacemaker: l'intervento, il ricovero e la convalescenza

Per gli anziani, l'impianto del pacemaker avviene solitamente in anestesia locale, con sedazione leggera per ridurre lo stress, e dura anche in questo caso circa un'ora. La procedura è sicura anche per pazienti sopra gli 80 anni, ma richiede un'attenta valutazione pre-operatoria per condizioni come fragilità o comorbilità. Il ricovero è di 2-3 giorni, più lungo rispetto ai pazienti più giovani, per monitorare la risposta cardiaca e prevenire complicanze. L'incisione è minima, ma la cicatrizzazione può essere più lenta rispetto a un soggetto più giovane.