Il medico consiglia… prevenzione e nuove terapie per ridurre il rischio cardiovascolare

"Ad oggi sono state sviluppate diverse terapie farmacologiche in grado di ridurre i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Tra queste le più innovative avrete sicuramente già sentito parlare del Semaglutide, una molecola originariamente sviluppata per il trattamento del diabete di tipo 2 che ha mostrato benefici cardiovascolari aggiuntivi, riducendo il rischio di infarto e ictus in pazienti con elevato rischio; ma anche l’Acido Bempedoico, che utilizzato in combinazione con statine o come monoterapia è in grado di ridurre i livelli di colesterolo LDL; oppure un farmaco che si somministra due volte l’anno, l’Inclisiran, capace di ridurre la produzione della proteina PCSK9, portando a una diminuzione del colesterolo. È importante però sottolineare che l'uso di farmaci come Semaglutide, Acido Bempedoico e Inclisiran deve essere sempre effettuato sotto prescrizione medica e sotto stretto monitoraggio da parte di personale sanitario qualificato, per garantire un trattamento sicuro ed efficace. Al San Raffaele, un team multidisciplinare composto da cardiologi, cardiochirurghi, aritmologi, infermieri specializzati, fisioterapisti, psicologi e nutrizionisti si occupa di queste valutazioni. Questo approccio integrato è fondamentale per gestire le patologie cardiovascolari sotto tutti i punti di vista, garantendo al paziente una presa in carico a 360 gradi", specifica il professor Margonato.