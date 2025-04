"La prevenzione primaria e secondaria: stili di vita, screening e vaccini", la conferenza stampa online

L'Italia dedica troppo poche risorse alla prevenzione. Questo può avere conseguenze molto negative in un Paese sempre più anziano come il nostro, dove circa un quarto della popolazione ha più di 65 anni. È quindi prioritario investire nel campo, in particolare potenziando le vaccinazioni per i cittadini di ogni fascia d'età e gli screening oncologici. I tassi di adesione ai programmi di prevenzione secondaria dei tumori sono ancora insufficienti e lontani dagli obiettivi richiesti dalle istituzioni internazionali. Di questi temi si parlerà durante "La prevenzione primaria e secondaria: stili di vita, screening e vaccini", una conferenza stampa online venerdì 11 aprile alle 12 con gli interventi di Francesco Cognetti (Presidente FOCE), Sergio Abrignani (Professore Ordinario Patologia Generale - Università di Milano), Massimo Andreoni (Direttore Scientifico SIMIT), Giovanni Rezza (Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano), Alberto Villani (Direttore Pediatria Ospedale Bambin Gesù di Roma). La registrazione - per la quale è sufficiente cliccare qui e seguire la procedura - è obbligatoria e va effettuata prima dell'inizio dell'evento.