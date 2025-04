Sull’Everest i droni stanno rivoluzionando il lavoro degli sherpa: trasportano carichi pesanti, riducono i rischi e aiutano a ripulire l'ambiente himalayano. Grazie a questa innovazione, molte guide nepalesi hanno trovato nuove opportunità in Norvegia, dove costruiscono sentieri di montagna guadagnando in una stagione quanto in trent’anni di lavoro in patria.