Conclave, Cardinale Müller: "Lo scisma è possibile se entra l'ideologia al posto del Vangelo"

Riguardo all'attuale composizione del Conclave, invece, precisa: "Il problema attuale è che tanti cardinali non si conoscono perché non erano concistori, ma solo liturgici. Conosciamo i nomi degli altri, ma sappiamo poco della loro personalità, della loro carriera e del loro orientamento teologico che sono tutte qualità necessarie per Papa che sia pastore della Chiesa Universale". Il cardinale Gerhard Ludwig Müller traccia anche un identikit del candidato ideale come successore di Papa Francesco: "Non deve essere un candidato di compromesso, deve essere un candidato che Dio vuole. Non è un'elezione civile o di un partito politico, il nuovo Pontefice dovrà rappresentare in maniera ottimale il messaggio del cristianesimo, della salvezza universale di Dio in Gesù Cristo". "Il Papa non può essere una star, ma deve rappresentare la fede soprannaturale e deve essere un'autorità morale anche critica nei confronti di tanti politici a livello mondiale. Alcuni di loro, infatti, pensano più al proprio interesse che al bene comune dei popoli", conclude il cardinale tedesco.