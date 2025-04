Conclave, l'ex capo della Gendarmeria Giani sulla sicurezza: "A Santa Marta sigilli alle imposte"

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini guarda già ai prossimi appuntamenti scanditi dal conclave quando le fumate - nera ma soprattutto bianca - richiameranno in piazza San Pietro migliaia di fedeli. "Resta impressionante come appena scatta la notizia la città corra, serve prepararsi adeguatamente", spiega. Nei pochi giorni che separano i funerali dall'inizio del conclave, in Vaticano scattano i dispositivi di sicurezza nei luoghi che ospiteranno i cardinali elettori, dalla Cappella Sistina a Casa Santa Marta. "Verrà cautelata secondo una serie di regole, sigilleranno le imposte", Domenico Giani, ex comandante del corpo della Gendarmeria vaticana. E aggiunge. "Dal momento in cui prenderanno possesso delle loro stanze i cardinali non potranno avere più contatti con l'esterno".