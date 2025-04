Conclave, il cardinale Romeo: "Il nome? Esce fuori già nelle congregazioni generali"

Cresce l'attesa sulla data in cui avrà inizio il conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, stabilita dalla congregazione generale che riunisce i 135 cardinali con diritto di voto. "Molti non si conoscono e nelle congregazioni ascolteranno gli interventi", spiega il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo che avendo superato gli 80 anni non sarà tra i porporati "chiusi" nella Sistina.