"The Couple", Manila Nazzaro e il desiderio di avere un altro figlio: "Mi sono data la colpa tante volte"

"Mi sono data la colpa tante volte". A "The Couple", Manila Nazzaro parla della mancanza di un figlio con il marito Stefano e del desiderio di diventare di nuovo madre. Un sogno rincorso a lungo, ma non ancora realizzato. L'amore con Stefano Oradei è arrivato all'improvviso con un colpo di fulmine. Dopo essersi sposati, Manila e Stefano sono andati a vivere insieme e vivono con i figli dell'ex miss i Manila e vorrebbero allargare il loro nucleo famigliare con un nuovo bambino. Come raccontato anche in altre occasioni, un altro figlio non è ancora arrivato ma la coppia ci spera ancora.