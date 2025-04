Una volta in studio, Ilary Blasi annuncia il verdetto del pubblico: a dover lasciare il programma sono proprio le veline. "Mi dispiace, finisce qui. Complimenti a Jasmine e Pierangelo", conclude la conduttrice. A Elena e Thais non è bastato il 40,92% di preferenze da parte del pubblico. Prima di chiudere la loro esperienza, infine, le due concorrenti hanno dovuto lasciare in eredità le loro chiavi per la cassaforte che regalerà il montepremi: una è per la coppia formata da Spinalbese e Tabanelli, l'altra per i fratelli Mileto.