A "The Couple" vengono a galla tutte le strategie

A "The Couple" Pierangelo e Jasmine (vincitori della gara di memoria con le sorelle Testa) al calare delle tenebre si appartano con Giorgia e Laura, per ipotizzare quale saranno le tattiche messe in atto dai loro avversari. Le due donne sembrano aver perdonato i ragazzi per il chiasso notturno e, nella stanza blu, il gruppetto discute su come potrebbe evolversi la situazione all'interno della Casa delle Coppie. Laura osserva che le sorelle Testa sono considerate forti nei giochi ma non al televoto, di conseguenza, potrebbero facilmente finire in nomination Jasmine dice di non temere qualcuno in particolare, ma di essere preoccupata un po' da tutti i concorrenti. Se dovesse salvarsi, preferirebbe evitare scontri con le coppie.