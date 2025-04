A "The Couple" la decisione dei vincitori ribalta la situazione

Una volta terminata la prova di memoria, tutte le coppie si riuniscono in salotto in attesa della classifica, che determinerà le due coppie vincitrici della sfida. Con grande sorpresa, a trionfare sono le sorelle Testa e la coppia formata da Jasmine e Pierangelo (che nei giorni scorsi si è scontrato con Thais). È proprio il ragazzo a leggere il messaggio apparso sul led e a comunicare la classifica: al primo posto si trovano Irma e Lucia con 17 punti, seguite dalla sua coppia al secondo posto con 16 punti. Sul podio, in terza posizione, ci sono Antonino e Andrea con 13 punti. A pari merito, con lo stesso punteggio, si classificano i fratelli Mileto. Seguono Laura e Giorgia, e Thais ed Elena, entrambe le coppie con 11 punti. In ultima posizione, con 10 punti, troviamo Manila e Stefano e le sorelle Boccoli.