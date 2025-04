A "The Couple" Thais riprende Pierangelo

A "The Couple" un buon sonno rigenerante è fondamentale per svegliarsi pieni di energia, ma non sempre le nottate passano tranquille. Alcune coppie amano intrattenersi con chiacchiere e pettegolezzi anche fino a notte inoltrata, suscitando rabbia e fastidio in chi, invece, preferirebbe dormire. Al mattino Thais lamenta il fatto di aver sentito Pierangelo e Jasmine schiamazzare. Il chiacchiericcio l'ha disturbata e non le ha permesso di riposare tranquillamente. Comprende che i due amici vogliano confidarsi in stanza, ma lei, purtroppo, viene infastidita dai loro bisbigli.