A "The Couple" Manila e Lucia stringono un legame sempre più forte

Nella Casa delle Coppie il tempo per riflettere non manca mai. In giardino si parla di università e di gestione del tempo. Manila, un po’ più adulta rispetto a Lucia, le dà qualche consiglio. Secondo lei, il tempo vola in un attimo, motivo per cui un’esperienza come quella di "The Couple" offre l’occasione per fermarsi e riflettere meglio su tutto ciò che li aspetta fuori. Le due ragazze, commosse, si stringono in un abbraccio profondo, rafforzando il loro legame.