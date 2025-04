A "The Couple" Giorgia Villa delusa da Pierangelo e Jasmine

Laura e Giorgia sono state inoltre protagoniste di una prova di affinità, in cui dovevano costruire una sedia. Le cose, però, non sono andate come previsto ed è salita la pressione. La ginnasta si è mostrata più nervosa della Maddalnoni, che al contrario ha mantenuto sempre la calma. Per lei in situazioni del genere non ha senso perdere il controllo e si è quasi sentita costretta a fare da mamma a Giorgia, che si è fatta prendere dal panico. Sarà solo un'incomprensione momentanea o le loro divergenze caratteriali porteranno a una minore coesione nella coppia?