"The Couple": i vincitori della puntata e le nomination

Dopo un primo giro di votazioni tra i concorrenti, finiscono in nomination le coppie formate da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco ed Elena Barolo e Thais Wiggers. Ora la palla passa al pubblico a casa che, attraverso il televoto, deciderà chi salvare da "The Couple". Per la coppia eliminata, invece, sfumerà per sempre l'occasione di vincere il montepremi finale di un milione di euro.