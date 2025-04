Irma e Lucia Testa sono entrambe lesbiche, ma i loro coming out sono arrivati in modi e tempi differenti. "Io a 14 anni vado via di casa e mi trasferisco ad Assisi da sola", spiega Irma. E prosegue: "Vivo con altre adolescenti donne della mia età e mi accorgo di guardare con occhi diversi un'altra mia amica. Per me era stranissimo, era tutto strano e non capivo". La ragazza decide così di confidarsi con sua sorella. "Quando mi ha spiegato io ho pianto e l'ho presa malissimo", confessa Lucia. E precisa: "Poi le ho chiesto scusa perché mi è successa la stessa cosa, quindi...". Dopo questa spiegazione, le due sorelle raccontano di come abbia reagito la loro mamma di fronte al loro coming out: "La sua risposta è stata: l'ho sempre saputo". Ora entrambe vivono la loro sessualità con tranquillità, sono fidanzate da diversi anni e uno dei loro desideri sarebbe quello di avere dei figli. Riguardo al tema dell’omosessualità, infine, la conduttrice Ilary Blasi chiede alle due sorelle se ci sono più pregiudizi nella società o nello sport. A rispondere è la campionessa di pugilato Irma che spiega: "Secondo me più nella società. All'interno del mondo sportivo io non ho trovato pregiudizi, li trovo nelle persone fuori da questo mondo verso gli atleti. L'atleta omosessuale non è più visto come un eroe perché l'omosessualità è vista come un'imperfezione. Io non la considero una macchia".