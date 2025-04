"Le Iene", l'intervista con Ilary Blasi e lo scherzo a Veronica Gentili

Ilary Blasi comincia l'intervista parlando della prima puntata di "The Couple", il nuovo reality game che conduce su Canale 5: "Mi sono divertita e c'è davvero un milione di euro in palio, mi stanno chiamando tutti". "Chi porteresti con te in coppia nel reality tra il tuo fidanzato, tua mamma e tua figlia? E come divideresti la somma del montepremi?", chiedono "Le Iene". "Porterei mia figlia Chanel e dividerei il montepremi così: 800mila a me e 200 a lei perché lei sta lì grazie a me", confessa Ilary.