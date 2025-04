La prima coppia sarà formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Entrambi 24 anni, la prima è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ed è una cantante proprio come il papà. Con lei ci sarà l'ex fidanzato che lavora come make up artist. A "Mattino Cinque News", Jasmine Carrisi ha parlato di cosa si aspetta da questa esperienza: "Sono molto tranquilla, pensavo di avere l'ansia a questo punto ma no, sono felice. Ho un po' timore di mettermi a nudo davanti a tutti". La seconda coppia è una coppia anche nella vita ed è composta dall'ex Miss Italia, Manila Nazzaro, e dal marito Stefano Oradei, sposati da maggio di un anno fa. A "Pomeriggio Cinque", Nazzaro ha spiegato di non temere il gioco: "Sicuramente sarà un gioco basato sull'affinità e, da quel punto di vista, è la cosa che meno ci preoccupa". Per il resto giochiamo e ci divertiamo". La terza coppia vedrà in gara la pugile Irma Testa, la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica in questo sport, e la sorella maggiore Lucia, anche lei con la passione per i guantoni.