La sua determinazione e il suo coraggio l'hanno fatta diventare un punto di riferimento per molti, sia dentro, sia fuori dal ring. Per Irma, Lucia è una seconda madre: ha rinunciato alla sua carriera per sostenere la famiglia quando Irma è stata convocata per gli Europei. Un sogno comune che una ha realizzato per l'altra: nonostante il diverso percorso, le loro strade non si sono mai separate e il loro legame è indissolubile. Per questo, sono pronte a mettersi in gioco a "The Couple".